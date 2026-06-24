SUTRA DELIMIČNO OBLAČNO I TOPLIJE

Vreme sutra – pretežno sunčano i toplije. Uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak, očekuju se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima na jugu i jugoistoku zemlje. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Minimalna temperatura od 15 do 21, maksimalna od 30 do 34 stepena.

U Dimitrovgradu sutra delimično oblačno sa sunčanim intervalima, uz slab severozapadni vetar. Minimalna temperatura 15, maksimalna 29 stepeni.

U petak pretežno sunčano i toplo, a kratkotrajna kiša ili pljusak očekuju se ponegde u brdsko-planinskim predelima na jugu i jugoistoku. Maksimalna temperatura od 32 do 36 stepeni. U subotu pretežno sunčano i veoma toplo, sa temperaturom od 33 do 37 stepeni.

foto: RTC