SUTRA DELIMIČNO OBLAČNO I MALO TOPLIJE

Vreme sutra – u većem delu zemlje pretežno sunčano i toplije, uz slab i umeren, na istoku jak severozapadni vetar. Minimalna temperatura od 6 do 11, maksimalna tokom dana od 15 do 20 stepeni. Uveče u severnim, a tokom noći i u centralnim predelima očekuje se prolazno naoblačenje, ponegde sa slabom kišom.

U Dimitrovgradu sutra ujutru oblačno, uz smanjenje oblačnosti tokom dana. Vetar umeren severozapadni, uveče u slabljenju. Minimalna temperatura 7, maksimalna tokom dana 15 stepeni.

U petak promenljivo sa sunčanim intervalima, ujutru i pre podne na jugu ponegde sa slabom kišom. Maksimalna temperatura od 18 do 22 stepena. Promenljivo sa sunčanim intervalima biće i u subotu, uz dnevnu temperaturu od 16 do 21 stepen.

foto: Miki Ilić