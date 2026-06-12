SUTRA DELIMIČNO OBLAČNO I MALO TOPLIJE

Vreme sutra – ujutru sveže, tokom dana promenljivo oblačno i malo toplije. Kiša se očekuje tek ponegde na severu. Vetar slab i umeren, posle podne na istoku i jugu povremeno jak, severozapadni. Minimalna temperatura od 9 do 14, maksimalna od 21 do 26 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra delimično oblačno i suvo, uz slab i umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura 10, maksimalna 22 stepena.

U nedelju promenljivo oblačno i toplije. Uveče se sa severozapada očekuje novo prolazno naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Maksimalna temperatura od 27 do 30 stepeni. U ponedeljak promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom, uz temperaturu od 23 na severozapadu do 29 stepeni na jugu i jugoistoku zemlje.

foto: RTC