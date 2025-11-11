SUTRA BEZ VODE ULICE 9.MAJ, KOZARICA I DEO PETRLAŠKE

JP „Komunalac“ Dimitrovgrad obaveštava svoje korisnike da će zbog planiranih radova na povezivanju priključaka na novu vodovodnu mrežu u ulici 9.Maj, od sutra 12. novembra počev od osam časova bez vode biti korisnici u ulicama 9. Maj, Kozarica i deo korisnika iz ulice Peterlaška. Korisnicima u navedenim ulicama voda će biti puštena po završetku radova. Očekivani rok za završetak radova je dva dana. JP „Komunalac“ Dimitrovgrad će tokom perioda izvođenja radova obezbediti korisnicima cisternu sa pijaćom vodom.

