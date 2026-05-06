ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

SUTRA 9. „ĐURĐEVDANSKA TRKA“

RT Caribrod

Sutra će biti održana deveta „Đurđevdanska trka”. Pored domaćih, učešće u manifestaciji najavili su i takmičari iz drugih gradova Republike Srbije i Republike Bugarske. Učenici osnovne škole takmičiće se u Sportskom centru Park, u četiri starosne grupe. Početak glavne trke, na trasi od Stacionara do Pametnika, najavljen je za 11:30 sati, dok će proglašenje pobednika u ovoj trci biti organizovano ispred Pametnika na Neškovom brdu. Organizator manifestacije je Atletski klub „Balkan“ u saradnji sa Osnovnom školom „Hristo Botev”, Sportskim savezom Caribrod i Atletskim savezom Centralne Srbije. Pokrovitelj je opština Dimitrovgrad.

foto: RTC

You May Also Like

MALI MATURANSTI U PETAK PROSLAVILI DRUGARSKO VEČE, DANAS POČELO POLAGANJE ZAVRŠNIH ISPITA

Dejan Todorov

DO KRAJA DANA BIĆE POZNATO KOLIKO JE UČENIKA UPISANO U PRVI RAZRED DIMITROVGRADSKE GIMNAZIJE, PORED STANDARDNOG SUTRA I U PETAK I UPIS PUTEM INTERNETA

RT Caribrod

OSMA „ĐURĐEVDANSKA TRKA” 7. MAJA

RT Caribrod

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *