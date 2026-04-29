SUSRET UČENIKA 3. I 4. RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE KNjIŽEVNICOM SA VIOLETOM JOVIĆ

Narodna biblioteka „Detko Petrov“ organizovaće sutra druženje učenika 3. i 4. razreda osnovne škole sa književnicom Violetom Jović. Violeta Jović je iz Niša. Piše poeziju i prozu za decu i mlade, a ima i više izdanja, pisanih dejalektom. Osnivač je i  umetnički direktor Medijana festivala dečjeg stvaralaštva i stvaralaštva za decu. Susret sa dimitrovgradskim osnovcima biće organizovan u velikoj sali Centra za kulturu, od 12 sati.

