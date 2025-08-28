SUNČANO, TOPLO I VETROVITO

Vreme sutra – sunčano i veoma toplo, uz umeren i jak južni i jugoistočni vetar. Minimalna temperatura kretaće se od 11 na jugu do 24 stepena na severu zemlje, maksimalna tokom dana od 35 do 38 stepeni, samo na istoku do 33 stepena

U Dimitrovgradu sutra sunčano uz slab do umeren jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 13, maksimalna tokom dana 34 stepena.

U subotu se očekuje prolazno naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura od 28 na severozapadu do 34 stepena na jugu i jugoistoku zemlje. U nedelju na severu promenljivo oblačno i suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom, uz prestanak padavina i smanjenje oblačnosti tokom dana. Dnevna temperatura kretaće se od 26 do 30 stepeni.