Vreme sutra – pretežno sunčano i veoma toplo, posle podne se na jugu i istoku Srbije tek ponegde uz dnevni razvoj oblačnosti očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 15 do 21 °C, a najviša od 33 do 36 °C.

U nedelju – Pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 15 do 22 °C, a najviša od 33 do 36 °C.

foto: Miki Ilić