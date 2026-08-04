Vreme sutra – sunčano i veoma toplo, uz slab do umeren vetar, promenljivog pravca. Minimalna temperatura od 13 do 23, maksimalna u većini mesta od 37 do 41 stepen.

U Dimitrovgradu sutra sunčano i veoma toplo, uz slab vetar promenljivog pravca. Minimalna temperatura 15, maksimalna tokom dana 34 stepena.

U četvrtak pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne se, uz lokalni razvoj oblačnosti, u Vojvodini, Pomoravlju i planinskim predelima, očekuje retka pojava kratkotrajnih pljuskova. Maksimalna temperatura kretaće se od 37 do 41 stepen. U petak pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Dnevna temperatura kretaće se od 35 do 39 stepeni.

foto: RTC