Vreme sutra – pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab do umeren, severni i severoistočni. Minimalna temperatura od 17 do 24, maksimalna dnevna od 32 na severozapadu, zapadu i jugozapadu, do 38 stepeni na jugu i jugoistoku zemlje.

U Dimitrovgradu sutra pretežno sunčano i veoma toplo, uz slab vetar poromenljivog pravca. Minimalna jutarnja temperatura 17, maksimalna 35 stepeni.

U četvrtak pretežno sunčano i veoma toplo, sa temperaturom od 35 do 40 stepeni. U petak pretežno sunčano i veoma toplo, dok se u na severu i zapadu, uz lokalni razvoj oblačnosti, očekuje retka pojava pljuskova sa grmljavinom. Maksimalna temperatura biće od 35 do 40, lokalno i do 42 stepena.

