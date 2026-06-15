SUNČANO I TOPLO, SA LOKALNIM PADAVINAMA

Vreme do kraja dana – na jugu i istoku pretežno sunčano i dalje toplo vreme. U ostalim predelima promenljivo oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, na jugozapadu i sa lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren severni i severoistočni, na jugu umeren i jak jugozapadni. Maksimalna dnevna tempeartura od 22 na severu i zapadu, do 30 stepeni na jugoistoku zemlje.

Vreme sutra – pretežno sunčano i toplije, na jugu nestabilno posle podne sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, severozapadni. Minimalna temperatura od 10 do 16, maksimalna dnevna od 25 do 29 stepeni.

foto: RTC