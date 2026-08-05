SUNČANO I TOPLO

Vreme sutra – sunčano i veoma toplo. Uveče se na severu očekuje lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Minimalna jutarnja temperatura od 15 do 24, maksimalna dnevna u većini mesta od 35 do 40 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra pretežno sunčano i veoma toplo, uz slab vetar promenljivog pravca. Minimalna temperatura 16, maksimalna tokom dana 34 stepena.

U petak pretežno sunčano i veoma toplo, u većini mesta uz manji pad temperature, pa će se maksimalna kretati od 33 do 37 stepeni. Posle podne se, uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde očekuju kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. U subotu pretežno sunčano, a uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, očekuju se u brdsko-planinskim krajevima na jugozapadu, jugu i istoku zemlje. Maksimalna temperatura od 31 do 35 stepeni.

foto: RTC