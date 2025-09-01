Vreme sutra – pretežno sunčano i toplo. Krajem dana na severozapadu se očekuje naoblačenje sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, južnih smerova. Minimalna temperatura od 12 do 18, maksimalna od 31 do 34 stepena.

U Dimitrovgradu sutra sunčano, uz slab vetar promenljivog pravca. Minimalna temperatura 12, maksimalna 32 stepena.

U sredu promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Maksimalna temperatura od 26 do 30 stepeni. U četvrtak promenljivo oblačno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uz maksimalnu temperaturu od 26 do 30 stepeni.

foto: Miki Ilić