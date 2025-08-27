Vreme sutra – sunčano i toplo, uz slab i umeren južni i jugoistočni vetar. Minimalna temperatura od 9 na jugu do 20 stepeni na severu zemlje, maksimalna tokom dana od 32 do 37 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra pretežno sunčano, uz slab do umeren jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 12, maksimalna 32 stepena.

U petak sunčano i veoma toplo, uz umeren i jak južni i jugoistočni vetar. Maksimalna temperatura u većini mesta između 35 i 39 stepeni. U subotu se sa severozapada očekuje prolazno naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura od 28 na severozapadu do 35 stepeni na jugu i jugoistoku zemlje.