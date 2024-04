Vreme sutra – pretežno sunčano i toplo, uz slab do umeren južni i jugoistočni vetar. Minimalna temperatura od 5 do 15, maksimalna od 27 do 31 stepen.

U Dimitrovgradu sutra sunčano, uz slab istočni i jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 6, maksimalna 27 stepeni.

U sredu pretežno sunčano i toplo uz lokalni razvoj oblačnosti. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, do kraja dana u skretanju na severni i severoistočni. Maksimalna temperatura od 26 do 29 stepeni. U četvrtak pretežno sunčano uz lokalni razvoj oblačnosti, ali će se zadržati suvo vreme. Temperatura od 24 do 28 stepeni.