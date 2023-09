Vreme sutra – sunčano i toplo. Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni. Minimalna temperatura od 9 do 19, maksimalna od 28 do 33 stepena.

U Dimitrovgradu sutra sunčano i toplo, uz slab istočni i jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 10, maksimalna 28 stepeni.

U sredu sunčano i toplo sa temperaturom od 30 do 34 stepena. Krajem dana i tokom noći očekuje se povećanje oblačnosti, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom i to prvo na severu i zapadu zemlje. U četvrtak promenljivo oblačno i malo svežije, ponegde sa kišom i kratkotrajnim lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Maksimalna temperatura od 28 do 32 stepena.