Vreme danas – promenljivo oblačno, ponegde sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u severnim, zapadnim i jugozapadnim predelima zemlje. Na istoku i jugoistoku biće sunčano. Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar. Minimalna temperatura od 15 do 20, maksimalna dnevna od 29 do 33 stepena.

U Dimitrovgradu sunčano i toplo, uz slab do umeren istočni vetar. Maksimalna temperatura 30 stepeni.

Narednih dana se očekuje sunčano i još toplije vreme, sa maksimalnom temperaturom do 34 stepena, u nedelju ponegde i preko 35 stepeni.