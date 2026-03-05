ŠUMARSKO-TEHNIČKI UNIVERZITET IZ SOFIJE SUTRA SE PREDSTAVLJA DIMITROVGRADSKIM MATURANTIMA

Šumarsko-tehnički univerzitet iz Sofije predstaviće sutra od 12 časova, u sali EOC-a, svoje studijske programe i mogućnosti za studiranje.

Informativni sastanak namenjen je učenicima Gimnazije „Sveti Kirilo i Metodije“ koji planiraju da naredne školske godine nastave svoje visoko obrazovanje na univerzitetima u Bugarskoj. Tokom info-sesije budući studenti imaće priliku da se detaljno upoznaju sa uslovima upisa, oblicima studiranja, mogućnostima zapošljavanja nakon diplomiranja, kao i da dobiju aktuelne i korisne informacije o savremenim obrazovnim programima ove visokoškolske ustanove.

Skupu će prisustvovati rektor univerziteta Hristo Mihajlov i nekoliko dekana univerziteta, koji će posetiti i dimitrovgradsku gimnaziju.

