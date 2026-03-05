ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

ŠUMARSKO-TEHNIČKI UNIVERZITET IZ SOFIJE SUTRA SE PREDSTAVLJA DIMITROVGRADSKIM MATURANTIMA

RT Caribrod

Šumarsko-tehnički univerzitet iz Sofije predstaviće sutra od 12 časova, u sali EOC-a, svoje studijske programe i mogućnosti za studiranje.

Informativni sastanak namenjen je učenicima Gimnazije „Sveti Kirilo i Metodije“ koji planiraju da naredne školske godine nastave svoje visoko obrazovanje na univerzitetima u Bugarskoj. Tokom info-sesije budući studenti imaće priliku da se detaljno upoznaju sa uslovima upisa, oblicima studiranja, mogućnostima zapošljavanja nakon diplomiranja, kao i da dobiju aktuelne i korisne informacije o savremenim obrazovnim programima ove visokoškolske ustanove.

Skupu će prisustvovati rektor univerziteta Hristo Mihajlov i nekoliko dekana univerziteta, koji će posetiti i dimitrovgradsku gimnaziju.

foto: RTC

You May Also Like

SUTRA KNJIŽEVNO VEČE

RT Caribrod

MALIŠANI IZ OBA OBJEKTA PREDŠKOLSKE USTANOVE „8. SEPTEMBAR“ DANAS SU POSETILI NOVI CENTRALNI TRG ISPRED DOMA KULTURE

Dejan Todorov

OD DANAS NA SNAZI NOVE MERE

RT Caribrod

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *