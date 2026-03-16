SUFINANSIRANjE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANjU ZGRADA

Opština Dimitrovgrad raspisala je konkurs za sufinansiranje aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrada na teritoriji opštine, u cilju smanjenja negativnih uticaja na životnu sredinu. Za ovu namenu iz budžeta opštine izdvojeno je 6.240.000 dinara. Iznos sufinansiranja je 50% od vrednosti radova na zameni stolarije ili sanaciji krovnog pokrivača ili fasade, a maksimalna ukupna vrednost radova može iznositi 3.000.000 dinara sa PDV-om. Za radove na kompletnoj rekonstrukciji krova ili ugradnji fasadne izolacije potrebna je i izrada tehničke dokumentacije, a ovi radovi se sufinansiraju u iznosu od 70 odsto od ukupne vrednosti radova, s tim da je minimalna vrednost 3.000.000 dinarasa PDV-om. Javni poziv otvoren je do 24. marta. Tekst konkursa objavljen je na sajtu opštine Dimitrovgrad, u delu „konkursi”.

