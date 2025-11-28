SUBVENCIONISANA CENA STRUJE ZA BORCE I INVALIDE – ZAHTEVI U USLUŽNOM CENTRU

Opštinska uprava opštine Dimitrovgrad poziva sve građane sa prebivalištem na teritoriji opštine Dimitrovgrad, koji su ostvarili status borca, vojnog, mirnodopskog ili civilnog invalida rata ili pravo na porodičnu invalidninu po palom borcu da podnesu zahtev za ostvarivanje statusa energetski ugroženog kupca u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Dimitrovgrad, ul. Balkanska br. 7.

Na osnovu Rešenja o sticanju statusa energetski ugroženog kupca, gore navedena lica ostvaruju pravo na subvencionisane cene električne energije, kao i uvećanu subvenciju za mere energetske efikasnosti.