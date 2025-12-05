ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

SUBVENCIONISANA CENA STRUJE ZA BORCE I INVALIDE – ZAHTEVI U USLUŽNOM CENTRU

RT Caribrod

Opštinska uprava opštine Dimitrovgrad poziva sve građane sa prebivalištem na teritoriji opštine Dimitrovgrad, koji su ostvarili status borca, vojnog, mirnodopskog ili civilnog invalida rata ili pravo na porodičnu invalidninu po palom borcu da podnesu zahtev za ostvarivanje statusa energetski ugroženog kupca u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Dimitrovgrad, ul. Balkanska br. 7.

Na osnovu Rešenja o sticanju statusa energetski ugroženog kupca, gore navedena lica ostvaruju pravo na subvencionisane cene električne energije, kao i uvećanu subvenciju za mere energetske efikasnosti.

foto: RTC

Post Views: 30

You May Also Like

FOTO KONKURS NA TEMU KULTURNOG NASLEĐA

Dejan Todorov

PREKO 80 ATLETIČARA IZ SRBIJE I BUGARSKE UČESTVOVALO NA DRUGOM SKAKAČKOM MITINGU „LAVLJI SKOK“

Dejan Todorov

TAŠKOV: PUTEVI U OPŠTINI PROHODNI, EKIPE SU NA TERENU!

Dejan Todorov

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *