SUBNOR OBELEŽIO DAN OSLOBOĐENJA GRADA U II SVETSKOM RATU

U organizaciji Opštinske organizacije SUBNORa, juče je u dvorištu Osnovne škole u Dimitrovgradu održana mala svečanost povodom 8-og septembra, dana oslobođenja Dimitrovgrada u drugom svetskom ratu. Prisutnima se najpre obratio predsednik SUBNOR-a Dimitrovgrada, Šefko Bašić.

SUBNOR je orgnizacija koja treba da čuva uspomenu na one koji su svoje živote dali za slobodu koju danas uživamo, dodao je Bašić.

SUBNOR kao orgnizacija, ali i svi mi treba da čuvamo i gajimo kulturu sećanja, rekao je zamenik predsednika Opštinskog odbora SPS-a, Zoran Gerov.

Vence i cveće na spomen ploču u Osnovnoj školi položili su predstavnici dimitrovgradskog SUBNOR-a, kao i lokalno rukovodstvo Socijalističke partije Srbije.

B.L.

foto i video: Boris Lazarov