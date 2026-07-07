SUBNOR OBELEŽIO 7. JUL

Više od pola veka, sve do 2001. godine, u Srbiji se 7. jul slavio kao Dan ustanka naroda Srbije protiv okupacije nacističke Nemačke u Drugom svetskom ratu. Tim povodom delegacija Opštinske organizacije SUBNOR-a posetila je dva spomen obeležja u rejonu Visoka.

Predsednik dimitrovgradske organizacije SUBNOR-a, Šefko Bašić, položio je venac na spomen obeležje palim borcima u selu Izatovci. Tom prilikom se zahvalio i dvema meštankama, koje su samoinicijativno popravile natpis na spomen ploči u Izatovcima.

Delegacija je posetila i mesto Izvorište, iznad sela Senokos, gde je u drugom svetskom ratu formiran Caribrodski partizanski odred “Momčil Vojvoda”. Bašić je podsetio da je Caribrodski partizanski odred formiran početkom juna 1944. godine.

Polaganju venaca na ovom spomen obeležju, gde se decenijama održavala centralna proslava 7. jula u dimitrovgradskoj opštini, prisustvovala je i delegacija opštinskog odbora SPS-a, kao nekoliko meštana sela Senokos.

foto album: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1733609255433296&type=3

N.S.

foto i video: Milan Ilijev