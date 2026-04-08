STRASNA SEDMICA – POSLEDNjA NEDELjA VELIKOG POSTA

U toku je Strasna nedelja, poslednja, sedma nedelja časnog posta, koja prethodi Vaskrsu. U crkvama i hramovima se na bogosluženjima podseća na poslednje zemaljske dane Gospoda Isusa Hrista – njegovu izdaju, hapšenje i stradanje na krstu. Ova nedelja se zove strasna, jer na staroslovenskom reč strast znači stradanje, trpljenje i bol.

Veliki petak je najžalosniji dan za hrišćane jer je Isus Hrist bio osuđen i raspet na krstu. Tog dana nema liturgije. O značaju ove sedmice i Vaskrsu govori Dragan Lazić, sveštenik u dimitrovgradskoj crkvi.

Sveštenik Lazić najavljuje i raspored bogosluženja u crkvi „Rođenje Presvete Bogorodice“, počev od sutra, na veliki četvrtak.

