STONI TENIS U DIMITROVGRADU

U skladu sa Kalendarom takmičenja Stonoteniskog saveza Srbije, prvi turniri Super i Prvih liga Srbije za muškarce i žene biće održani 27. i 28. septembra. Domaćin prvog turnira, odnosno prva četiri kola Prve lige za muškarce i žene, uz učešće ukupno 24 ekipe, biće Dimitrovgrad. Stonoteniseri „Caribroda“ se, prema kalendaru takmičenja, u prvom kolu, 27. septembra od 11 sati, sastaju sa ekipom „Milenijuma“ iz Vršca. Drugo kolo na programu je istog dana od 17 sati, a protivnik „Caribroda“ biće subotički „Spartak Inspira II“. U nedelju, 28. su na programu još dva kola, u kojima će se „Caribrod“ sastati sa „Novim Pazarom“ i „Copperom“ iz Bora.

foto: RTC