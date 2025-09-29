STK “CARIBROD” ZABELEŽIO 3 POBEDE I PORAZ NA PRVOM TURNIRU PRVE LIGE SRBIJE

Dimitrovgrad je tokom proteklog vikenda bio domaćin prvog turnira Prve lige Srbije u stonom tenisu, u muškoj i ženskoj konkurenciji. Ukupno 24 ekipe nadmetale su se u hali u Sportskom centru Park.

Ekipa STK “Caribrod” je u prvom kolu, u subotu, savladala „Milenijum“ iz Vršca, rezultatom 4:1. U drugom kolu, u subotu popodne, dimitrovgradski stonoteniseri izborili su pobedu i protiv subotičke ekipe „Spartak Inspira II“, rezultatom 4:0. Još dva kola odigrana su juče. U trećem kolu “Caribrod” je bio uspešniji od ekipe “Novog Pazara” i slavio rezultatom 4:2. Najneizvesniji je bio meč četvrtog kola, u kome je ekipa “Caribroda” poražena od “Coppera” iz Bora, rezultatom 4:3.

Posle četiri odigrana kola, „Caribrod“ je na 3. mestu sa 7 bodova, koliko ima i drugoplasirani „Copper“, dok je na vodećoj poziciji ekipa „Primar Co“ iz Begrada, sa 8 bodova. Domaćin drugog turnira prve lige Srbije za muškarce i žene biće Bačka Palanka.

foto: Miki Ilić