STK „CARIBROD“ TOKOM VIKENDA IGRA U SOMBORU, „CARIBROD 2“ DOČEKUJE „NIŠAVU SPIN“ IZ NIŠA

Tokom predstojećeg vikenda u Somboru će biti odigran treći turnir Prve lige Srbije u stonom tenisu za muškarce i žene. Biće odigrani mečevi 9., 10. i 11. kola, a protivnici stonotenisera „Caribroda“ su zrenjaninski „Stenes“, šabački „As“ i „Čukarički“ iz Beograda. Pre ovog turnira „Caribrod“ je na 7. mestu sa 12 osvojenih bodova.

Druga ekipa dimitrovgradskog stonoteniskog kluba, u subotu od 12 sati, u hali u Sportskom centru Park, dočekuje ekipu „Nišava Spin“ iz Niša, u meču 5. kola prvenstva Regionalne lige Niš. „Caribrod 2“ trenutno zauzima 3. mesto sa 7 osvojenih bodova.