STK „CARIBROD“ IZBORIO UČEŠĆE U PLEJ-OFU

RT Caribrod

Tokom vikenda u Somboru je odigran treći turnir Prve lige Srbije u stonom tenisu za muškarce i žene. Odigrani su mečevi 9., 10. i 11. kola. Stonoteniseri „Caribroda“ poraženi su od zrenjaninskog „Stenesa“, dok su u mečevima protiv šabačkog „Asa“ i „Čukaričkog“ iz Beograda izborili pobede. Za dimitrovgradsku ekipu je po prvi put na ovom takmičenju nastupio 14-togodišnji Petar Veckov. „Caribrod“ je takmičenje završio na 5. mestu sa 17 osvojenih bodova, čime je izborio učešće u plej-of fazu, u kojoj će učestvovati 6 najboljih. Očekuje se da plej-of takmičenje počne u januaru iduće godine.

