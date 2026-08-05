STANjE NA GP GRADINA

Na Graničnom prelazu “Gradina” danas tokom dana, u oba pravca, i na ulazu i na izlazu iz zemlje nije bilo dužih zadržavanja. Iako je sredina radne nedelje, ovaj period karakteriše povećan protok vozila na granici, zbog takozvane “smene turista”. Treba imati u vidu da se sistem za ulazak i izlazak iz Šengenske zone primenjuje sa obe strane bugarskog graničnog prelaza, što može dodatno produžiti vreme potrebno za pasošku kontrolu. Veće gužve očekuju se tokom predstojećeg vikenda.

foto: RTC