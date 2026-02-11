SRETENJE GOSPODNJE – DAN DRŽAVNOSTI SRBIJE I NERADNI DANI

Povodom predstojećeg državnog praznika – Danа državnosti i Danа ustavnosti, koji se obeležava 15. i 16. februara, neradni dani biće ponedeljak 16. i utorak 17. februar, pošto prvi dan praznika pada u nedelju.

Praznik je ustanovljen u spomen na dan kada je na zboru u Orašcu 1804. godine podignut Prvi srpski ustanak, i dan kada je u Kragujevcu 1835. godine izdat prvi Ustav Knjaževstva Srbije, Sretenjski ustav.

Sretenje Gospodnje je crkveni praznik, koji se obeležava 15. februara, као uspomena na dan kada je Bogorodica prvi put uvela u hram novorođenog Hrista da ga posveti Bogu.

foto: RTC