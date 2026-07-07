SPORTSKE IGRE U SELU TRNSKI ODOROVCI

Uz učešće mladih sportista iz Pirota, Vlasotinca i Caribroda, juče su u selu Trnski Odorovci održane tradicionalne „Sedmojulske sportske igre”. Mladi sportisti odmerili su snage u nekoliko sportskih disciplina – skok u dalj, bacanje vorteksa, stoni tenis, sportski ribolov i planinsko trčanje. Najuspešnija su bila deca iz Dimitrovgrada, koja su osvojila ukupno 18 medalja. Vlasotinčani su osvojili 14 odličja, a mladi sportisti iz Pirota – 12. Domaćin jedinstvene manifestacije povodom praznika Svetog Jovana Krstitelja bila je mesna zajednica sela Trunski Odorovci. Sportske igre je i ove godine organizovao Atletski klub „Balkan“, uz podršku opštine Dimitrovgrad.