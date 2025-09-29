SPECIJALNA NAGRADA MINISTARSTVA KULTURE ZA DIMITROVGRADSKI ANSAMBL NA FESTIVALU U TOPOLOVGRADU
Glumci pozorišta „Hristo Botev“ nastupili su tokom vikenda na 28. Festivalu amaterskih pozorišta komedije, pantomime i satire „Velko Kanev“ u Topolovgradu, u Republici Bugarskoj. Dimitrovgradsko pozorište je pred festivalskom publikom izvelo predstavu „Poljubac“ autorke i rediteljke Ane Petrove. Ansambl iz Dimitrovgrada je po odluci žirija poneo Specijalnu nagradu Ministarstva kulture Republike Bugarske. Ove godine na festivalu u Topolovgradu učestvovali su ansambli iz Bugarske, Srbije, Kipra i Kanade.
foto: Nadica Iliev, Boris Lazarov