SMANJENE GUŽVE NA GP „GRADINA“

Proteklog vikenda na graničnom prelazu „Gradina“ zabeležene su velike gužve i kilometarske kolone vozila, u pravcu Bugarske, zbog čega je u nedelju posle podne saobraćaj na autoputu kod tunela Pržojna padina povremeno obustavljan.

Danas je na izlazu iz zemlje situacija bila promenljiva, pa su vozila propuštana u 2 do 4 kolone, bez dužih zadržavanja. S druge strane, pojačan je saobraćaj na ulazu u Srbiju, gde su automobili tokom prepodneva propuštani u 4 do 5 kolona. Treba imati na umu da se sistem ulaska i izlaska iz Šengen zone primenjuje na obe strane bugarskog prelaza, što može dodatno produžiti vreme za pasošku kontrolu. Novi talas tranzitnih turista nadležni na „Gradini“ očekuju pred idući vikend.

foto: RTC