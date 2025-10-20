SISTEMATSKA DERATIZACIJA OD SREDE U DIMITROVGRADU
Na teritoriji Opštine Dimitrovgrad tokom nedelje biće obavljena akcija sistematske deratizacije. Akcijom će od srede 22. oktobra biti obuhvaćena domaćinstva na području gradskog naselja Dimitrovgrad, podrumske prostorije stambenih zgrada, kao i gradsko groblje, javne zelene površine, priobalja reka Nišave i Lukavačke, vada oko gradske pijace, kanalizacione šahte i nesanitarna deponija.
U okviru akcije, biće izvršeno postavljanje zatrovanih mamaka u domaćinstvima na području prigradskih naselja Beleš, Gradinje, Željuša, Lukavica i Gojin Dol.
Da bi se akcija uspešno realizovala građani su dužni da omoguće operativcima pristup prostoru u kome se vrši postavljanje zatrovanih mamaka, da ne diraju otrov i da onemoguće deci i domaćim životinjama pristup izloženim mamcima. U slučaju neželjenog konzumiranja protivotrov je vitamin K1.