SIMONA TODOROV TREĆA NA REPUBLIČKOM ŠKOLSKOM TAKMIČENJU U ATLETICI

U Kruševcu je juče održano finale republičkog školskog takmičenja u atletici, na kome je nastupilo i troje dimitrovgradskih učenika. Simona Todorov je osvojila treće mesto u skoku uvis, Vito Stamenov je zauzeo 4. mesto, dok je Maša Milić bila sedma u svojoj konkurenciji. Prema rečima nastavnika fizičkog vaspitanja Jelene Petrović svi takmičari, koji su se plasirali za finale posle pobede na okružnom takmičenju, pružili su maksimum, a najbolje se snašla Simona Todorov, koja je osvojila 3. mesto i bronzanu medalju, preskočivši 140 cm.