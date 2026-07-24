Šesto takmičarsko veče dimitrovgradskog turnira u malom fudbalu donelo je polufinalne okršaje u svim kategorijama i odlučilo ko će se boriti za pobedničke pehare. Publika je uživala u šest izuzetno zanimljivih susreta, a posebno uzbudljivo bilo je u konkurenciji mlađih pionira, gde je o prvom finalisti odlučivala penal serija.

Veče je otvorio susret ekipa Ozren i Deva Med. Nakon regularnog dela rezultat je bio 1:1, a više prisebnosti u izvođenju penala pokazali su fudbaleri Ozrena, koji su slavili sa 8:7 i izborili plasman u finale. Drugi polufinalni susret mlađih pionira protekao je u znaku ekipe Real Caribrod, koja je sigurnom igrom savladala Maksims Systems rezultatom 5:1 i zakazala veliko finale protiv Ozrena.

Kod starijih pionira nije bilo mnogo neizvesnosti. Peštera Galata je ubedljivo nadigrala Ozren sa 4:0 i prva obezbedila mesto u završnici. Još ubedljiviji je bio tim Pekara kod Vuka, koji je sa čak 6:0 savladao Real Caribrod, potvrdivši da u finale ulazi kao jedan od glavnih favorita za titulu.

Veliku borbu priredili su i seniori. U izuzetno neizvesnom meču Matlex Azuro i Green City 010 odigrali su nerešeno 2:2, pa su pobednika odlučili penali. Više koncentracije, a i sreće, imao je Matlex Azuro, koji je penal seriju dobio rezultatom 3:2 i izborio plasman u finale.

U poslednjem meču večeri ekipa Hotel Sax Balkan nije ostavila mnogo prostora rivalu iz Bugarske – ekipa Požarnikarite Teteven je poražena sa ubedljivih 9:1, pa će se Hotel Sax boriti za titulu.

Zbog nepovoljnih vremenskih uslova i naglog pada temperature, finalno veče 62. Turnira u malom fudbalu, koje je planirano za večeras, odloženo je.

Organizator je saopštio da će završnica turnira biti odigrana u nedelju, 26. jula, uz isti raspored utakmica i istu satnicu koja je bila predviđena za večeras.

To znači da će u nedelju biti odigrane sve utakmice za treće mesto, kao i finalni susreti u konkurenciji mlađih i starijih pionira i seniora.

Organizatori zahvaljuju svim ekipama, učesnicima i publici na razumevanju, uz poziv ljubiteljima malog fudbala da u nedelju dođu u što većem broju i zajedno isprate završnicu 62. Turnira u malom fudbalu.

A.K.

foto i video: Milan Ilijev