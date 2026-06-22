SEDNICA SO DIMITROVGRAD U PETAK

Za petak, 26. jun, zakazana je 21. redovna sednica Skupštine opštine Dimitrovgrad, sa 28 tačaka na dnevnom redu. Među najvažnijim temama su usvajanje završnog računa opštine za 2025. godinu, izrada Plana razvoja lokalne javne uprave za period od 2027. do 2029. godine, kao i odluka o nagrađivanju i podsticanju učenika osnovnih i srednjih škola.

Pred odbornicima će se naći i izmene akata Turističke organizacije „Caribrod“, Plan detaljne regulacije solarne elektrane „Dimitrovgrad“, kao i više odluka koje se odnose na upravljanje i otuđenje opštinske imovine. Razmatraće se i izveštaji o radu Opštinske uprave, Centra za socijalni rad i Crvenog krsta za 2025. godinu.

Na dnevnom redu su i kadrovska pitanja, uključujući razrešenje direktora i imenovanje vršioca dužnosti direktora Centra za kulturu, kao i formiranje Saveta za brigu o selu. Početak sednice zakazan je za 10 sati, uz direktan prenos na Radio televiziji Caribrod.

foto: RTC