SEDNICA SO DIMITROVGRAD U PETAK

RT Caribrod

Za petak, 24. oktobar, zakazana je 17. redovna sednica Skupštine opštine Dimitrovgrad, sa 11 tačaka na dnevnom redu. Odbornici će razmatrati predloge Odluka o izmenama i dopunama Statuta Opštine Dimitrovgrad i o budžetu za 2025. godinu. Na dnevnom redu je i predlog Odluke o donošenju Plana detaljne regulacije za izgradnju solarne elektrane u selu Bačevo, kao i set tačaka iz delokruga poslovanja Predškolske ustanove „8. septembar“. Odbornici će razmatrati i predloge Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju članova i zamenika članova Saveta roditelja Opštine Dimitrovgrad, kao i o imenovanju školskih odbora Gimnazije „Sv. Kirilo i Metodije“ i Osnovne škole „Hristo Botev“.

