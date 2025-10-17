ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

SEDNICA SO DIMITROVGRAD NAREDNOG PETKA

Za naredni petak, 24. oktobar, u 10 sati, zakazana je 17. redovna sednica Skupštine opštine Dimitrovgrad, sa 11 tačaka na dnevnom redu. Odbornici će razmatrati predlogе Оdlukа o izmenama i dopunama Статута Општине Димитровград i Odluke o budžetu za tekuću godinu. Na dnevnom redu je Разматрање и усвајање предлога Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације за изградњу соларне електране у насељу Бачево, општина Димитровград. Pred odbornicima će se naći i više tačaka iz delokruga poslovanja Predškolske ustanove „8. Septembar“. Odbornici će razmatrati i predloge rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju članova i zamenika članova Saveta roditelja Opštine Dimitrovgrad, kao i o imenovanju školskih odbora Gimnazije „Sv. Kirilo i Metodije“ i Osnovne škole „Hristo Botev“.

