SEDMORO PRIVREDNIKA POTPISALO UGOVORE ZA BEZKAMATNI SUBVENCIONISANI KREDIT OPŠTINE

Danas su potpisani ugovori po Konkursu za razvoj privrede i upravljanje rizicima Opštine Dimitrovgrad u 2025. godini. Konkursom je planirana podrška privrednicima sa teritorije opštine, koji se bave registrovanom privrednom delatnošću, Ukupna raspoloživa sredstva po ovom programu su 2 miliona i 600 hiljada dinara, a maksimalan iznos koji je odobren privrednicima je 400 hiljada dinara. Na konkurs se javilo devet privrednika i privrednih društava, a sredstva je dobilo njih sedam. Medju potpisnicima ugovora su Nemanja Ivanov i Aleksandar Rangelov.

Već treću godinu zaredom Opština Dimitrovgrad realizuje Program za razvoj preduzetništva u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom Jug. Goran Zlatković iz agencije kaže da se fond obnavlja, jer 30 odsto sredstava je bezpovratno, dok 70 odsto sredstva privrednici vraćaju opštini u naredne 3 godine bez kamate i njima se, zajedno sa dodatnim sredstvima iz opštinskog budžeta, finansiraju novi ciklusi.

Kao i prethodne dve godine i ovog puta opština Dimitrovgrad je za ovaj program izdvojila 2 miliona dinara.

A.T.A.

foto i video: Miki Ilić