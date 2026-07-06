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„SEDMOJULSKE SPORTSKE IGRE” U SELU TRNSKI ODOROVCI

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U selu Trnski Odorovci danas će biti održane tradicionalne „Sedmojulske sportske igre“. U okviru manifestacije, koja počinje u 17 časova u dvorištu osnovne škole u ovom selu, biće organizovana takmičenja u više sportskih disciplina. U Atletskom klubu „Balkan“, koji organizuje ovaj sportski događaj uz podršku opštine Dimitrovgrad, očekuju takmičare iz više gradova Srbije i goste iz Bugarske. Najbolji u svim sportovima dobiće medalje, pehare i priznanja.

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