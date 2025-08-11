SAVET MESNE ZAJEDNICE AKTIVNO UČESTVUJE U REŠAVANJU PROBLEMA U VODOSNABDEVANJU

Nakon uvođenja vanredne situacije u opštini Dimitrovgrad, lokalna samouprava je građanima, koji imaju obradive površine omogućila dostavu tehničke vode.

Građani koji su zainteresovani za dostavljanje tehničke vode, mogu se prijaviti i u kancelariji Mesne zajednice Dimitrovgrad i Paskašija, u zgradi bivšeg „komiteta“ , radnim danima, od 9 do 11 časova. U Mesnoj zajednici građani mogu preuzeti i Izjavu o korišćenju bidona za vodu, kaže predsednik Siniša Ranđelov.

Mesna zajednica je odigrala važnu ulogu u ovoj situaciji, smatra Ranđelov i dodaje da novoizabrani članovi saveta svojim aktivnostima podržavaju napore Opštine i Komunalca u dugoročnom rešavanju problema vodosnabdevanja. Ovaj savet Mesne zajednice Dimitrovgrada i Paskašije formiran je tek pre nekoliko meseci, napominje Ranđelov.

Posle nekoliko održanih sastanaka saveta, napravljen je nacrt plana i programa rada za sledeću godinu.

Ranđelov je zadovoljan i samoangažovanjem meštana Paskašije.

Savet mesne zajednice će kroz svoj program predložiti neke novine u rešavanju pre svega komunalnih problema, što bi umnogome olakšalo rad i opštinskoj admnistraciji i javnom preduzeću Komunalac.

B.L. / N.S.

foto i video: arhiva RTC, Milan Ilijev