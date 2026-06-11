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SASTANAK MREŽE SKGO U BEOGRADU

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U Beogradu je danas održan deveti sastanak Mreže SKGO za upravljanje rizikom i vanrednim situacijama, posvećen unapređenju spremnosti lokalnih samouprava za efikasno delovanje pre, tokom i nakon vanrednih situacija.

Uvodna obraćanja imali su Nikola Tarbuk, generalni sekretar SKGO, i Boban Stevanović, zamenik načelnika Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova.

Tokom sastanka razgovaralo se o unapređenju sistema smanjenja rizika od katastrofa, planovima spremnosti i odgovora na javnozdravstvene pretnje, kao i o praktičnim alatima za rad upravnika stambenih zajednica i poverenika/zamenika poverenika civilne zaštite.

Takođe, poseban deo programa posvećen je Nacrtu smernica za izradu operativnih planova odbrane od poplava na vodotokovima drugog reda, kao i uvođenju rodne dimenzije u sistem smanjenja rizika od katastrofa.

U radu skupa učestvovali su predstavnici SKGO, Ministarstva unutrašnjih poslova – Sektora za vanredne situacije, Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, kao i stručnjaci i predstavnici lokalnih samouprava.

Opština Dimitrovgrad je takođe imala svog predstavnika na ovom sastanku, u cilju dobijanja smernica za buduće Planove spremnosti i odgovora na javnozdravstvene rizike u kriznim i vanrednim situacijama, čija se priprema očekuje u toku ove godine.

Ovu aktivnost je realizovala SKGO u okviru Projekta „Održive i inkluzivne usluge na lokalnom nivou“ koji finansira Vlada Švedske.

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