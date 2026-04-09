SARADNJA POLICIJE SA GRAĐANIMA

Akcija “Policija u zajednici” predstavlja model rada policije koji se zasniva na izgradnji poverenja i partnerstvu policije i građana radi stvaranja sigurnije zajednice, a koncept “Policije od vrata do vrata”, predstavlja ideju da policajci i građani rade zajedno, odnosno da na različite kreativne načine rešavaju probleme na nivou lokalne zajednice koji su vezani za kriminal, strah od kriminala, različite društvene poremećaje i druge bezbednosne izazove.

Tim povodom predstavnici Policijske ispostave Policijske stanice u Dimitrovgradu  sastali su se juče sa predstavnicima Mesne zajednice Željuša i Grapa. Razgovoru o stanju na terenu i problemima sa kojima se meštani suočavaju prisustvovali su zamenik komandira Policijske ispostave Policijske stanice Dalibor Petrov, kriminalistički inspektor Dalibor Pavlov, šef sektora Saša Trifunov i komandir Vatrogasno sapsilačke jedinice Marjan Elenkov. Predstavnici Mesne zajednice upoznali su predstavnike MUPa sa problemima sa kojima se suočavaju, ali sa načinima njihovog rešavanja.

“Policija u zajednici” zasniva se na shvatanju da aktuelni bezbednosni izazovi zahtevaju od policije da razvije nove i kvalitetnije odnose sa građanima koji poštuju zakon, jer će ti isti građani imati priliku da definišu prioritete i da se uključe u različite aktivnosti policije kako bi unapredili kvalitet bezbednosti svih građana.

B.L.

foto i video: Boris Lazarov

