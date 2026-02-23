SAOPŠTENJE PU PIROT

REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

DIREKCIJA POLICIJE

Policijska uprava u Pirotu

SAOPŠTENjE

Policijska uprava u Pirotu obaveštava građane da su se u protekle dve nedelje (09.02.2026 – 22.02.2026. godine) na teritoriji Policijske uprave u Pirotu, dogodile 24 saobraćajne nezgode, od toga 4 sa nastradalim licima, u kojima je 1 lice zadobilo teške i 4 lica lake telesne povrede, kao i 20 saobraćajnih nezgoda sa manjom materijalnom štetom.

U istom periodu, na području Policijske uprave u Pirotu, kontrolisano je 2587 vozača, kojom prilikom su otkrivena i sankcionisana ukupno 1094 prekršaja, od toga 31 prekršaj upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, od čega je 8 vozača zadržano u prostorijama za zadržavanje Policijske uprave u Pirotu, 202 prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine kretanja vozilom, 132 prekršaja nepropisnog parkiranja, 163 prekršaja nekorišćenja sigurnosnog pojasa na način koji je predvideo proizvođač vozila, 12 prekršaja nepropisnog korišćenja mobilnog telefona, 424 prekršaja odredbi Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima učinjenih od strane vozača teretnih vozila i autobusa i 130 ostalih prekršaja.

S obzirom da je sretenjski raspust završen i da se danas deca vraćaju u škole, povećano je učešće pešaka i dece, kako u ranim jutarnjim, tako i u večernjim časovima, pa apelujemo na vozače da smanje brzinu kretanja vozila i povećaju oprez u naselju i u zonama škola i pešačkih prelaza, kako bismo zaštitili najmlađe i najranjivije učesnike u saobraćaju.

Policijska uprava u Pirotu apeluje na građane da prilagode brzinu kretanja vozilom i povećaju opreznost u saobraćaju, kao i da poštuju sva pravila saobraćaja kako bi stanje bezbednosti učesnika u saobraćaju bilo što povoljnije.

Takođe, u navedenom vremenskom periodu policijski službenici opšte nadležnosti intervenisali su u 57 slučajeva po prijavama građana.

izvor: PU Pirot

foto: RTC