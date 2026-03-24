SAOPŠTENJE OPŠTINSKOG ODBORA SPS

Povodom godišnjice od početka Nato bombardovanja, oglasio se je i Opštinski odbor Socijalističke partije Srbije u Dimitrovgrau. Pre 27 godina, 24. marta 1999. godine, počeli su vazdušni napadi NATO snaga na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju. Prvi udari pogodili su više gradova. Ovaj događaj označio je početak bombardovanja koje je trajalo 78 dana i ostavilo teške posledice po zemlju – veliki broj ljudskih žrtava, razaranja infrastrukture i ozbiljnu ekonomsku krizu. Možemo oprostiti, ali to ne znači da ćemo zaboraviti i odustati. Srbija ne zaboravlja. Poginulima u svim oružanim akcijama u NATO agresiji večna slava i hvala“,kaže se u saopštenju.

