SAOPŠTENJE OPŠTINSKOG ODBORA SNS POVODOM PRETNJI PREDSEDNIKU REPUBLIKE ALEKSANDRU VUČIĆU

Opštinski odbor Srpske napredne stranke Dimitrovgrad najoštrije osuđuje pretnje upućene predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću od strane Saše Stevanovića.

Posebno zabrinjava činjenica da ovo nije izolovan slučaj, već deo šire pojave učestalih pretnji i napada usmerenih prema predsedniku Aleksandru Vučiću i članovima njegove porodice. Svako ugrožavanje bezbednosti predsednika države i njegovih najbližih predstavlja ozbiljan napad koji zahteva odgovornu reakciju nadležnih institucija.

Smatramo da su pretnje, govor mržnje i pozivi na nasilje nedopustivi u demokratskom društvu i da predstavljaju udar na institucije Republike Srbije, političku stabilnost i osnovne vrednosti demokratskog poretka.

Pozivamo nadležne organe da u skladu sa zakonom ispitaju sve okolnosti ovog slučaja i preduzmu odgovarajuće mere prema svakome ko ugrožava bezbednost bilo kog građanina, a posebno nosilaca najviših državnih funkcija.

Građani Srbije zaslužuju mir, stabilnost i odgovornu političku komunikaciju, a ne pretnje, podele i atmosferu straha. Opštinski odbor Srpske napredne stranke Dimitrovgrad ostaje posvećen očuvanju demokratskih vrednosti, vladavine prava i daljem razvoju naše zemlje.

Opštinski odbor Srpske napredne stranke Dimitrovgrad