SAОPŠTENJE ZA JAVNOST – ČEKA SE POSTUPANJE REPUBLIČKE INSPEKCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Saopštenje za javnost



Opština Dimitrovgrad obaveštava javnost da je na prostoru nekadašnje fabrike GID – Gumarska industrija Dimitrovgrad došlo do ponovnog izlivanja određene količine naftnih derivata iz starog rezervoara koji se nalazi na katastarskoj parceli broj 935 K.O. Dimitrovgrad, u javnoj svojini Republike Srbije.

Prema prvim informacijama sa terena, postoji osnovana sumnja da je izlivena materija mazut, kao i mogućnost da deo zagađujuće materije dospe u reku Nišavu, što može predstavljati rizik po kvalitet površinskih voda, životnu sredinu i zdravlje ljudi. Podsećamo da je prvi akcident na istoj lokaciji evidentiran 1. jula 2026. godine, kada su u postupanju bili uključeni republički inspektor za vode, Ministarstvo zaštite životne sredine odnosno Agencija za zaštitu životne sredine. Tim povodom sprovedene su kontrolne aktivnosti i monitoring stanja životne sredine, a Opština Dimitrovgrad je, kao jedinica lokalne samouprave, u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje Pirot organizovala uzorkovanje i analizu površinske vode. Pored toga, Ministarstvo zaštite životne sredine je, u okviru svojih nadležnosti, sprovodilo detaljni monitoring stanja na predmetnoj lokaciji. Odmah po prijemu informacije o novom akcidentnom izlivanju naftnih derivata, Opština Dimitrovgrad je, u okviru svojih zakonom utvrđenih nadležnosti, preduzela hitne mere, organizovala aktivnosti na terenu i bez odlaganja obavestila sve nadležne državne organe i institucije radi sprovođenja kontrole, procene obima zagađenja i preduzimanja neophodnih mera sanacije.



Nadležne službe kontinuirano prate stanje na terenu, a dalje aktivnosti će se sprovoditi u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine, Agencijom za zaštitu životne sredine, vodnom inspekcijom i drugim nadležnim institucijama, sa ciljem sprečavanja širenja zagađenja i otklanjanja posledica nastalog akcidenta.

Apeluje se na građane da se uzdrže od nepotrebnog boravka i kontakta sa vodom reke Nišave na delu toka u blizini mesta akcidenta, do okončanja procene stanja. Istovremeno, o potencijalnom riziku obaveštene su jedinice lokalne samouprave koje se nalaze nizvodno u slivu reke Nišave, radi blagovremenog preduzimanja preventivnih i zaštitnih mera iz svoje nadležnosti. Javnost će biti redovno i blagovremeno informisana o svim relevantnim činjenicama, kao i o merama koje će biti preduzimane u cilju zaštite životne sredine i bezbednosti građana.

foto: arhiva RTC