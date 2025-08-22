RTC U POSETI ZORANU DIMITROVU – JEDINOM OBUĆARU U GRADU

Godinama unazad veliki broj Dimitrovgrađana koristi usluge jedinog obućara u gradu. Stalni korisnici njegovih usluga dobro znaju da ovaj stari zanat zahteva mnogo odricanja i ozbiljnu posvećenost, jer ono što je najvažnije je – da mušterija bude zadovoljna. Zbog toga je ekipa radio-televizije Caribrod posetila obućarsku radnju pedesetogodišnjeg Zorana Dimitrova, kako bismo porazgovarali o njegovom zanatu i svim izazovima koje on nosi.

Zatekli smo na policama uglavnom sezonsku obuću, kojoj vlasnici žele da produže rok upotrebe. Dimitrov uglavnom uspeva da ispuni zahteve svojih vernih klijenata i produži „životni vek“ njihovoj omiljenoj obući.

Dimitrov ističe šta je najvažnije za svakoga, ko želi da se bavi zanatstvom.

Zahvaljujući veštim i spretnim Zoranovim rukama mnogi od nas još uvek nose svoj omiljeni par čizmica, cipela, patika, sandala, papuča…

U obućarskoj radnji u Dimitrovgradu, staroj više od pola veka, pored cipela, građani mogu popraviti i torbe, predmete od kože, ali i razne druge predmete. Dimitrov je treća generacija u porodici koja se bavi ovim zanatom, a radi svakog radnog dana, čak i subotom. Kako sam kaže, redovni klijenti, koji su već proverili kvalitet njegovog rada i zadovoljni su uslugom, nekad plate i nešto više od redovne cene.

D.V.

foto i video: Milan Ilijev