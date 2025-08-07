RTC U POSETI UČESNICIMA KOLONIJE „POGANOVSKI MANASTIR“

Učesnike 33. međunarodne likovne kolonije „Poganovski manastir“ zatekli smo u radnoj atmosferi. Selo Poganovo i njegova stara arhitektura, predivna priroda, kanjon Jerme i Poganovski manastir su samo neki od motiva, koje su umetnici izabrali za svoja dela.

Slikar Miroljub Filipović Filimir, dugogodišnji je prijatelj galerije „Metodi Meta Petrov“, i sa zadovoljstvom je prihvatio poziv da po treći put bude učesnik kolonije. Ovoga puta otkrio je i neke nove inspiracije.

Rus Anatolij Ivakin, došao je pre 10 godina u Srbiju i zaljubio se u nju. Inspiracija mu je Poganovski manastir.

Kolonija Poganovski manastir uspešno nastavlja svoju misiju, a njeni učesnici su zadovoljni onim što sama manifestacija predstavlja. Kolonija Poganovski manastir u svojoj 33-godišnjoj istoriji ugostila je preko 300 slikara iz celog sveta i formirala bogato nasleđe umetničkih dela u fundusu galerije.

Opširnije o ovogodišnjoj likovnoj koloniji Poganovski manastir u sredu 13. avgusta, od 20 sati i 10 minuta, u emisiji Aktuelno.

foto album: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1411915580936000&type=3

B.L.

foto i video: Dejan Todorov